Bilim İnsanı Yetiştirme Programı(BİY) kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi ile Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ile TED Isparta Koleji Kurucu Temsilcisi Uzman Eğitimci Şule Yurcu ve TED Koleji akademik kadrosu katıldı.Bilim alanında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen program kapsamında öğretim programlarının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi hususunda üniversitemiz tarafından akademik danışmalık hizmeti verilecek. Öğrencilerin bilimsel düşünce sistemiğini geliştirmek, bilimin eğlenceli yüzünü göstermek ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla akademisyenlerimiz öğrencilerle bir araya gelecek. Öğrenciler, BİY Programı çerçevesinde ayrıca araştırma deneyleri ve bitirme projeleri için SDÜ’nün derslik ve laboratuvarlarını kullanabilecek.Bilim İnsanı Yetiştirme Programı; bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin zenginleştirildiği, öğrencilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken olmalarını esas alan dört yıllık bir programdır. Bu programda Türk Eğitim Derneğince geliştirilmiş ve Talim terbiye Kurulu başkanlığı tarafından 2019 yılında onaylanmış güncel matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri kullanılmaktadır.TED Isparta Koleji-Türk Eğitim Derneği