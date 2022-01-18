Eğirdir'li Kick Boksçu Özkan Çoban 19-27 Ocak 2022 tarihinde Ordu İlinde gerçekleşecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Isparta ve Eğirdir'imizi temsil edecek.Kick Boks sporunun en zorlu branşlarından olan K1 kategorisinde zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Eğirdir'li sporcu Özkan Çoban'dan derece bekleniyor.Eğirdir Belediyesi Antrenörü Kadir Eken nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sporcumuza Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tam destek vererek başarılar diledi.Sporcumuz Özkan Çoban daha önce Eğirdir Belediyesi adına Kick Boks'ta iller arası şampiyonada birincilik elde etmiş madalyasını Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'den almıştı..(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)