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Isparta Haber: “Marka Stratejisinde Hikâye Kullanımı” Anlatıldı

Isparta Haber: “Marka Stratejisinde Hikâye Kullanımı” Anlatıldı
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Isparta Düğün Salonları

“Marka Stratejisinde Hikâye Kullanımı” Anlatıldı

Üniversitemiz İletişim Fakültesince düzenlenen “Marka Stratejisinde Hikâye Kullanımı” konulu webinar, THAAT’S IT Kurucu Başkanı Haluk Sicimoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.
Reklamcı, gerçeği en iyi şekilde anlatmakla yükümlüdür
İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Sedat Dönmez moderatörlüğündeki etkinlik, Zoom Uygulaması ve Bilim TV Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. “İçgörü nedir?”,  “İçgörü Ne Değildir?”,  “İçgörü Türleri Nelerdir?” konuları hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan THAAT’S IT Kurucu Başkanı Haluk Sicimoğlu, içgörüyü, gerçeğin en yalın ve en çarpıcı şekilde söylenmiş hali olarak tanımladı ve reklamcının, ortada olan gerçeği en iyi anlatmakla yükümlü olduğunu söyledi.
İnsan beyninin rasyonel değil, duygusal düşündüğünü belirten Sicimoğlu, “Kararlarımızın çoğunu duygusal beynimizle veriyoruz.  İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için neyin doğru olduğunu bulmaya çalışır. Burada iki farklı görüş ile karşılaşırız. Birisi ihtiyaçlar, buluşları belirler. Diğeri buluşlar, ihtiyaçları yaratır.  Bunların ikisi de doğru. Mesela 1980’lerin başında bir insana idealindeki araba ne diye sorulsaydı vereceği cevap, o ana kadar gördüğü arabalar olacaktı. Hiçbiri “Yollarda kendimi kral gibi, yolun hakimi gibi hissetmek istiyorum. Canım isterse araziye girmek, refüje sarsılmadan girmek istiyorum” demezdi. En fazla ailenin sığabileceği araba istiyorum derdi. Cep telefonları icat edilmeden önce insanlara gidip iletişim ihtiyaçlarınız nedir? diye sorsaydık. Hatlar kesilmesin derdi. Hiç kimse bana akıllı telefon verin demezdi. Dolayısıyla tüketiciden alacağımız şeyler sınırlı. İnsanlardan ancak onların duyguları ile ilgili hissiyatları alabiliriz.” dedi.
İnsanların temel dürtülerini anlayarak strateji çalışmasına girmeliyiz
Ünlü reklamcı Bıll Bernbach’ın ‘değişmeyen insan teorisi’ olarak tanımladığı yedi dürtü hakkında bilgi veren Sicimoğlu, şunları söyledi: “Bernbach, “İyi bir reklam yapmak istiyorsanız değişimi düşünmeden önce çağlar boyu değişmeyen insanın, çağlar boyu değişmeyen temel dürtülerinden birini harekete geçirin” demiştir. İnsanlarda, yedi temel dürtü bulunur. Bunlar; “üremek”, “korunma”, “korumak”, “aidiyet”, “merak”, “itibar” ve “gençlik”tir. İnsanların hangi dürtü ile hareket ettiklerini bulmak çok zor. Markete gittiniz tüm ürünlere baktınız ve birini seçtiniz. Burada da duygusal seçim yapmışsınızdır. Reklam stratejilerinin kurgularını yaparken insanların karar vermeden önce şu soruyu sorduklarını bilin. İnsanlar,  ‘Ben bu kararı verdikten sonra kendimi nasıl hissedeceğim.’ Bu soruya verdikleri yanıt, kararını belirlerler. İnsanların temel dürtülerini anlayarak strateji çalışmasına girmeliyiz.”

SDÜ
 
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