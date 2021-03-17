Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğünden Üniversitemize Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, Üniversitemiz İletişim Fakültesini ziyaret etti.Bölge Müdürü Esen Diler’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan, Üniversitemiz hakkında bilgi vererek geleceğin iletişimcilerinin yetiştiği iletişim fakültesinin akademik ve fiziki yapılanmasından bahsetti.Karşılıklı iyi niyet dileklerinin dile getirildiği ziyarette, ortak yürütülebilecek projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesinin bölgemizdeki önemli iletişim fakültelerinden birisi olduğunu vurgulayan Esen Diler, İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.SDÜ