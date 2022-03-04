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ISPARTA HABER: DR. FERİYAL FARHADI ANDARABI EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE KONUŞTU

ISPARTA HABER: DR. FERİYAL FARHADI ANDARABI EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE KONUŞTU
TÜRKİYE
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DR. FERİYAL FARHADI ANDARABI EĞİRDİR
BELEDİYE MECLİSİNDE KONUŞTU.
 
Eğirdir Belediye Meclisi'nin Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşimi dün Başkan Veli GÖK başkanlığında gerçekleşti.
Eğitimi Gazi üniversitesi Turizm işletmeciliği ana bilim dalında ve uzmanlık alanı çevresel duyarlılık davranışlar üzerinde olan Dr. Feriyal FARHADI ANDARABI, Yavaş şehirlerdeki konaklama işletmeleri hakkında dün Eğirdir Belediye Meclisinde  bir sunum gerçekleştirdi. Doktora tezinde bireylerin çevresel duyarlılık davranışlarını incelemede 'Değer İnanç Norm Teorisinden' yararlandığını açıklayan FARHADI,  bu tür davranışların oluşmasında ve gelişmesinde sosyal psikoloji boyutun önemli rolüne dikkat çekmeyi amaçladığını bildirdi. Bireylerde proaktif biçimde çevresel duyarlılık davranışlarını geliştirmek için yaş ve statü sınırı olmamaksızın, sürekli eğitimin bir zorunluluk haline getirilmesi gerekliliğine, sunum boyunca vurguladı. Proaktif biçimde çevresel duyarlılık davranışların oluşturulması ve geliştirilmesi için küçük yaştan itibaren örgün eğitim kapsamında, etkileyici teorik ve uygulamalı derslerin yerleştirilmesiyle birlikte, yavaş şehirlerdeki yerel yönetimlerin bu konuda destekleyici eğitim programlarının hazırlamasını önerdi. Ayrıca yavaş şehirlerdeki konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı alt yapısının oluşması gereğini vurgulayıp, çalışan personelin değer yargılarının, inançlarının ve normlarının çevresel duyarlılık yönünde oluşturup gelişmesinin gerekli bulduğunu söyledi. Yavaş şehir birliğinin tüzüğünde belirlenen 72 kriter kapsamında ilk sırada % 35 oranda sosyal kriterlerin devamında % 31 oranla çevresel kriterlerin yer aldığını açıklayarak çevresel duyarlılık davranışları ve uygulamaları açısından bu şehirlerin daha duyarlı olması gereğini belirtti. Doğal olmayan sermayenin doğal sermaye yerine ikame edilemez olduğunu vurgulayarak uluslar arası ekolojik ayak izi haritasında Türkiye’nin durumuna dikkat çekti. Avrupa Birliğinin Döngüsel Ekonomiye geçtiğine dikkat çekerek Türkiye’nin Yavaş Şehirlerinde üretilen ürünlerin ihracata devam edebilmesi için AB Yeşil Mutabakat Tüzüğünde belirlenen şartlara uygun üretim yapılması gerekeceğini vurguladı. Bu çerçevede Türkiye’deki yavaş şehirler döngüsel ekonomiye geçerek iklim değişikliğinin durdurulmasına destek sağlamakla birlikte ihtiyaç duyulan yatırımlar ve mevcut finansman araçları hakkında doğru kararlar alabilirler. FARHADI’ye göre, diğer yerleşkenler ile birlikte özelikle yavaş şehirlerdeki bireyler, çevresel vatandaşlığın bir görev olduğunu kabullendiğinde, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde örgüt iklimi ve kültürü çevresel duyarlılık anlayışı üzerinde kurulduğunda bu şehirlerin sakinleri gerçek anlamda iyi, temiz ve adil bir hayat tarzını tecrübe edebilecekler.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Dr. Feriyal FARHADI ANDARABI'ye Eğirdir Belediye Meclisinde verdiği sunum ve katkılardan dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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