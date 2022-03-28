başkanlığındakitarafından, bu yıl ilk kez düzenlenentarihleri arasında’nda gerçekleşti.Festivalde şef, Eski Kültür Bakanı, Slow Food Kurucu Türkiye Lideri, Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı, gastroarkeloggibi gastronomi dünyasının önemli isimleri, düzenlenen mutfak atölyesi, söyleşi ve panellerde Efeler halkıyla buluştular. Usta sanatçılarile’nın dabaşlıklı bir söyleşi gerçekleştirdiği’nde yerel üreticiler, dernekler ve ev hanımları ise stant açarak üretimlerini sergilediler.Tadım etkinliklerinin, dans gösterilerinin,’ınbaşlıklı sergisinin de gerçekleştiği festivalde üç gün süren bir yemek yarışması da düzenlendi. Enginar yemekleri, zeytinyağlılar, et yemekleri ve tatlılardan oluşan yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmanın kazananları, ödülleriniakşamı düzenlenen törende'dan aldı.’in coşku dolu konseriyle sona erdi.