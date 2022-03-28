1. EFELER GASTRONOMİ FESTİVALİ’NE
UNUTULMAZ BİR KAPANIŞ!
1. Efeler Gastronomi Festivali, şarkıların hep birlikte söylendiği muhteşem bir Gülşen konseriyle 27 Mart Pazar akşamı sona erdi! Pop müziğin en sevilen isimlerinden Gülşen, hareketli şarkıları ve enerjik sahne performansıyla uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verdi. Efeler Belediyesi tarafından, Aydın’ın lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenen 1. Efeler Gastronomi Festivali, yöresel tatlar, gastronomi şovları ve birbirinden renkli etkinliklerle üç gün boyunca şehir halkına bir şölen havası yaşattı.
Mehmet Fatih Atay başkanlığındaki Efeler Belediyesi tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali25-27 Mart 2022 tarihleri arasında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleşti.
Festivalde şef Hazer Amani, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla, Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı SerdarÇelenk, gastroarkelog Doç. Dr. Ahmet Uhri gibi gastronomi dünyasının önemli isimleri, düzenlenen mutfak atölyesi, söyleşi ve panellerde Efeler halkıyla buluştular. Usta sanatçılar Haldun Dormen ile Mustafa Alabora’nın da “Sağlıklı Uzun Yaşam” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdiği 1. Efeler Gastronomi Festivali’nde yerel üreticiler, dernekler ve ev hanımları ise stant açarak üretimlerini sergilediler.
Tadım etkinliklerinin, dans gösterilerinin, Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın Mitolojiden Günümüze Zeytin Ağacı başlıklı sergisinin de gerçekleştiği festivalde üç gün süren bir yemek yarışması da düzenlendi. Enginar yemekleri, zeytinyağlılar, et yemekleri ve tatlılardan oluşan yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmanın kazananları, ödüllerini 27 Mart Pazar akşamı düzenlenen törende Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan aldı.
1. Efeler Gastronomi Festivali, Gülşen’in coşku dolu konseriyle sona erdi.