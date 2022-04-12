08-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Adana ilinde düzenlenen ANALİG Grup eleme maçlarına katılım sağlayan Isparta Taekwondo Takımı kızlarda yarı finale yükseldi. Eğirdir Belediye Spor Kulübünden müsabakalara katılan Fatımanur Zekiye Kaynak 2. olarak Gümüş, Zeynep Gül Zekiye Kaynak 3. olarak Bronz, Ahmet Menteşe 3. olarak Bronz madalyanın sahibi oldular.Isparta Taekwondo Kız Takımı 13-15-05. 2022 tarihlerinde düzenlenecek Anadolu Yıldızları Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Isparta ANALİG Taekwondo takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halk İlişkiler Bürosu)