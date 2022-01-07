Eğirdir Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu geçtiğimiz günlerde pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve tedavisi halen sürüyor.Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Eğirdir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Eğirdir Köy Muhtarları büyük bir dayanışma örneği göstererek Köy Muhtarı Hüseyin Kuzu'ya destek vermek için Göktaş Köyü'ne gittiler.Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu ve köy halkının karşıladığı heyet Göktaş Köyünde yapılması acil olan yol, altyapı vb. gibi hizmetlerin yapılması için çalışma başlattılar.Sosyal Devlet ve Devlet-Millet işbirliğinin gözler önüne serildiği ziyaretten dolayı Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu başta Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve tüm emeği geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)