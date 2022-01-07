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Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den Hakkı Kaya’ya teşekkür plaketi

Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den Hakkı Kaya’ya teşekkür plaketi
TÜRKİYE
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Başkan Başdeğirmen’den Hakkı Kaya’ya teşekkür plaketi
“Isparta’mız adına Hakkı kardeşimize çok teşekkür ediyorum”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özel işlerindeki yoğunluk nedeniyle belediye başkan yardımcılığı görevinden affını isteyen Hakkı Kaya’ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Başdeğirmen, “Hakkı Bey, özel işlerindeki yoğunluğu nedeniyle müsaade istedi, biz de anlayışla karşıladık. Belediye Meclisi ve Isparta’mız adına Hakkı kardeşimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
Yaklaşık 2 yıldır Isparta Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Hakkı Kaya, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden affını istedi. Kaya’nın bu talebi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kabul edildi. Belediye Meclisi’nin Ocak ayı son toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Başdeğirmen, Hakkı Kaya’ya başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bir plaket takdim etti. Hakkı Kaya, Belediye Meclis Üyesi olarak Isparta’ya hizmet etmeye devam edecek.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 yıl önce Hakkı Kaya’ya ‘işinin yoğunluğunu biliyorum ancak belediyenin sana ihtiyacı var, çalışmamız gerekiyor’ diyerek, belediye başkan yardımcılığı görevine davet ettiğini söyledi. Kaya’nın kendisine ilk etapta iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle belediyeye zaman ayıramayacağını anlattığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Ben de kendisine ‘biz sana destek oluruz, memlekete hizmet noktasında birlikte çalışırız hem de kendi işlerini takip edebilirsin. Yüzde 50 belediye, yüzde 50 kendi işlerini takip edersin’ dedim. Ancak geçen sürede yüzde 50, yüzde 50 olmadı. Yüzde 80 belediye, yüzde 20 kendi işinde kaldı. İş yoğunluğu da fazla, kendi işine yetişememesinden dolayı biraz sorun yaşadı. 2 ay önce geldi, ‘başkanım kendi işlerimi takip edemiyorum eğer müsaade edersen meclis üyesi olarak görevime devam etmek istiyorum, başkan yardımcılığından ayrılmak istiyorum’ dedi. Ben de kendisine ‘önümüzde ihalelerimiz var, yılı tamamlayalım, ihalelerimiz bitsin, tekrar konuşalım’ dedim. Dün kendisiyle konuştuk ‘işlerim çok yoğun bana müsaade edin’ dedi. Tabii ki ben de anlayışla karşıladım. Hakkı kardeşimiz 2 yıl içerisinde bizi rahatlatan o kadar çok çalışmalar yaptı ki, bazı zamanlar sabah 6’da çıktı evinden gece 12’lere kadar bizle beraber çalıştı. Onun ne kadar yoğun olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Başdeğirmen, Hakkı Kaya’nın belediye hizmetlerine yönelik üzerinde işler olduğunu ifade ederek, “Güneş enerji santrali, Çünür Tepesi sorumlulukları Hakkı Bey’de. Andık Deresinin yapım işi Hakkı Bey’de. Üzerindeki vazifeler aynen devam edecek ancak başkan yardımcılığı görevini bırakarak devam edecek. Belediye Meclis üyesi olarak da belediyemizin tüm işlerini sağ olsun takip edecek. Onu biraz dinlendirdikten sonra önümüzdeki zaman içerisinde tekrar kendisiyle görüşerek karar veririz.  Belediye Meclisi ve Isparta’mız adına Hakkı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun gerçekten çok fedakarlık yaptı. Çok emek verdi, o emeğinin karşılığını Yüce Rabbim ona da verir inşallah. Hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.
Belediye Meclis Üyesi Hakkı Kaya da kendisiyle ilgili sözleri ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Isparta Belediye Başkan Yardımcılığının çok onurlu bir görev olduğuna değinen Kaya, “Allah razı olsun sayın başkanımız bize güvendi ve bu görevi verdi. 2 seneye yakın süredir başkanımın destekleriyle bize verdiği güven ve çalışma azmiyle hep birlikte koşturduk. Başkanımızdan hakkını helal etmesini istiyorum. Belediye başkan yardımcılarımıza, değerli meclis üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin, belki bilmeyerek de olsa ufak, tefek kalbinizi kırdığımız zamanlar olmuştur. Ben de sizlere hakkımı helal ediyorum. Başkanımıza her zaman desteğim sürecek ve çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımdan Allah razı olsun. Bugün başkanımızın doğum günü. Allah eşiyle, çocuklarıyla başkanımıza uzun ömürler versin, Isparta’mıza hayırlı hizmetler etmeye devam etsin. Beni onurlandırdığınız için Allah razı olsun” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Başdeğirmen, Hakkı Kaya’ya üzerinde ‘31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden sonra belediyemizde başkan yardımcısı olarak bugüne kadar özverili ve uyum içerisinde yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı şahsım, belediye meclis üyelerimiz ve Ispartalı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dilerim” yazılı bir plaket takdim etti.
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