Isparta’nın İhracat Atlası

Ocak 2022’de gerçekleştirilen 37 milyon 045 bin 90 dolar değerindeki ihracatın önemli bir dilimi 10 ülke ve 1 Serbest Bölge’ye gerçekleştirildi.



-Özbekistan yeni yılın lideri

Isparta Ocak 2022’de Özbekistan’a 5.2 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. İkinci sırada Antalya Serbest Bölge yer aldı: 4.9 milyon dolar



Ülke Oca.’22



Özbekistan 5.296,16

Antalya Serbest Bölge 4.909,66

Çin 3.107,02

Fransa 2.300,46

ABD 2.172,99

Almanya 2.104,51

Birleşik Krallık 1.668,51

İspanya 1.640,39

İtalya 1.164,86

Rusya 1.579,19

İsrail 975,56



Toplam 37.045,90