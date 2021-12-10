Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Mavera Topluluğu, Asya Topluluğu, Tiyatro-Drama Topluluğu ve Çınar Ağacı Düşünce Okulu tarafından organize edilen ve YÖK Yürütme Kurulu eski üyesi, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Durmuş Günay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Sezai Karakoç'u Anma ve Anlama" konulu etkinlik gerçekleştirildi.Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği program, aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Topluluklar adına açılış konuşmasını yapan Öğr.Gör.Dr. Tolga Gül, çok yönlü bir şahsiyet olan Sezai Karakoç'un hayatı, kişiliği, sanatı, davası ve düşünceleri ile ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurguladı.Etkinliğe, Üstadın en çok bilinen "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri ile devam edildi.Konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Durmuş Günay, Üstadı, misyonunu, şiirlerini, düşüncelerini ve medeniyet tasavvurunu örneklerle anlattı. Üstad ile bir süre çalışma ve yakından tanıma fırsatı bulan Durmuş Günay, Sezai Karokoç'un kişiliği, karakteri ve hayat hikayesi hakkında anılarını paylaştı. Durmuş Günay, Üstadın diriliş ve medeniyet davasından hareket ile öğrencilere nasihatlerde bulunarak anlatımını tamamladı.Etkinlik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in teşekkür konuşması ve Prof.Dr.Durmuş Günay'a plaket takdimi ile sona erdi.ISUBÜ