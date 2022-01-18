Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Milletvekili Köksal, Isparta Belediyesi tarafından 2020 yılında Moldova Gagavuzya Otonom bölgesindeki Gagavuz Türklerine çocuk parkı ve kilit parke taşı ile birlikte çeşitli yardımlarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal beraberinde eşi Rafet Köksal ve Kanal32 Genel Müdürü Fatih Kurt ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal, Isparta Belediyesinden gelen çocuk parkları, bankları halkla birlikte yerleştirdiklerini dile getirerek, “Çocuklarımızla çok güzel bir açılış yaptık” derken yapılan düzenlemelere ilişkin Başkan Başdeğirmen’le görselleri paylaştı.Karşılıklı güzel hizmetler yaptıklarına değinen Milletvekili İvanna Köksal, “Bizi kardeş olarak yalnız bırakmıyorsunuz. Bizlerle okul ihtiyaçları ve çocuk parkları gibi birçok şeyler paylaştınız, gönderdiniz. Gönderilenleri halkımızla paylaştık ve hizmet veriyor. Gagavuz Türkleri destekleriniz için sizlere teşekkür ediyor” dedi.Moldova Gagavuz Milletvekili İvanna Köksal’ın eşi Rafet Köksal da ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle tüm dünyada tanınan bir yer olduğunu aktardı. Yapılan yatırımlardan da bahseden Rafet Köksal, Türkiye’deki çocukları ülkede ağırlamak istediklerini belirtti. Köksal, “Karşılıklı geliş gidişler olursa çocuklar kardeşliği daha da pekiştirirler” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Bizim dilimizi konuşan, soyumuzdan gelen, bizi bilen kültürümüzle birbirimizi tanıyan bir kişinin bu görevlerde olması bizi son derece mutlu ediyor. İki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi anlamında güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ülkenizin yaşam şartlarını yükseltmek için önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bizlerde bu hizmetlerin içerisinde bulunmaktan son derece mutluyuz. Oradaki mutluluğu görünce bende mutlu oldum. Bir Ispartalı olarak Gagavuzya da olmak, çocukları mutlu etmek, ismimizin Türk Bayrağımız ile asılı olması bize gurur verici. Az önce de görüştüğümüz gibi başarılı çocuklarımızı bir hafta 10 gün ülkenize gönderebiliriz, aynı şekilde çocuklarınızı da burada ağırlamak isteriz. Bunun güzel bir proje olacağı inancındayım. Bize düşen ne görev varsa size hizmet etmekten memnuniyet duyarız” görüşlerinde bulundu.