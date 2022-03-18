*BAŞKAN VELİ GÖK ODUN PAZARI ESNAFININ

MEVLİD PROGRAMINA KATILDI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün Eğirdir Odun Pazarında bulunan çarşı esnafının düzenlediği Mevlid-i Şerif ve lokma dağıtımı programına katıldı. Program sonunda çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Gök esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek talimatlar verdi. Dolmuş duraklarında sohbet ettiği bayanların doğalgaz gelecek mi? başkanım, size inanıyoruz sorularını cevaplayarak önümüzdeki mayıs ayı itibariyle doğalgazın kısım kısım mahallelerimize verileceğini anlattı. Yolda, çarşıda ve perşembe pazarında vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Veli Gök yenilenen Eğirdir Limanından otogar arka kısmına kadar devam eden yürüyüş yolu çalışmalarını da yerinde inceleyerek belediye personeli ile birlikte taş döşedi, personeliyle çay içti.Çarşıda karşılaştığı ve sohbet ettiği vatandaşlar 'Başkanım elinden gelen her şeyi yapıyorsun, görüyoruz, takip ediyoruz, Allah senden razı olsun daha güzel hizmetler devam edecek, seninleyiz. Teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandılar.Başkan Veli GÖK'ün yoğun programları ve çalışmalarının arasında kandil günü gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra esnaf ve vatandaşlar oldukça memnun kaldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)