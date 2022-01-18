EĞİRDİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ BAŞLADI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Ankara'da Eğirdir için devam eden projeleri ve yatırımların hızlanması için mücadele ederken personeli ise Eğirdir'de kar yağışı nedeniyle teyakkuzda.Eğirdir Belediyesi tüm yurtta olduğu gibi etkisini artıran ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 iş makinesi ve 200 personeli ile kaldırım ve yol açma çalışmaları ile tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran başta olmak üzere tüm Belediye ekipleri Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri birimi personelleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)