ISUBÜ Keçiborlu MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğrencilerine yönelik Çelebi Hava Servisi tarafında yazılı ve sözlü işe alım mülakatı gerçekleştirildi. Keçiborlu MYO’da gerçekleşen yazılı ve sözlü mülakata öğrencilerin katılımı yüksek oldu.Uygulamalı eğitimde ortak akıl mottosuyla kurulan ISUBÜ’de 3+1 ve 7+1 eğitim modeli meyvelerini vermeye devam ediyor.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu MYO'da öğrencilerimiz deneyimledikleri uygulamalı eğitimleri, artık okurken işe alım sınavı ve mülakatıyla da ilerletiyor.Bu kapsamda Türk Havacılık sektöründe öncü, yer hizmetleri alanında faaliyet gösteren Çelebi Hava Servisi ile Keçiborlu MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerine yönelik işe alım mülakatı gerçekleştirildi.Mülakatlar yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirildi. Mülakata öğrenciler büyük katılım gösterdi.Mülakatın gerçekleşmesinde emeği geçen Çelebi Antalya İstasyonu Eğitim Uzmanı Bülent İDEM, Antalya İstasyonu Harekat Müdürü Ertan BUDAK, Antalya İstasyonu Yolcu Hizmetleri Şefi Cihan IŞIK, Antalya İstasyonu Yolcu Hizmetleri Şefi Hasan Ali ERKEN, Denizli İstasyonu Müdürü Ali KOÇYİĞİT ve Isparta İstasyonu Operasyon Sorumlusu Onur Kan ÖDEŞ'e Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz adına teşekkür ederiz.ISUBÜ