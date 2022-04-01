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ISPARTA HABER: ALLAH YARDIM EDİYOR, BAŞKAN VELİ GÖK

ISPARTA HABER: ALLAH YARDIM EDİYOR, BAŞKAN VELİ GÖK
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*ALLAH YARDIM EDİYOR, BAŞKAN VELİ GÖK
NE SÖZ VERDİYSE GERÇEKLEŞİYOR.
 
*ASFALT, TOKİ, YÜZME HAVUZU, LİMAN BİTTİ, DOĞALGAZ İNŞAATI MAYIS AYINDA BAŞLIYOR.
 
*FEN LİSESİ YAPIMI İÇİN EĞİRDİR'Lİ HEMŞEHRİMİZ İŞADAMI HÜSEYİN ERDOĞMUŞ KAYMAKAM ADEM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK'LE  GÖRÜŞTÜ.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK  VE İŞADAMI HÜSEYİN ERDOĞMUŞ BAĞLAR MAHALLESİNDE YAPIMI PLANLANAN ALANDA İNCELEME YAPTI.
 
*İLÇEMİZE FEN LİSESİ HAYIRSEVER İŞADAMI HÜSEYİN ERDOĞMUŞ TARAFINDAN YAPTIRILACAK.
 
İlçemizde eksikliği hissedilen ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün de söz verdiği Eğirdir Fen Lisesi için bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Eğirdir'li hemşehrimiz Erdoğmuş Parfüm Sanayi sahibi hayırsever işadamı Hüseyin Erdoğmuş bugün Eğirdir'e gelerek ilk olarak Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli GÖK'le görüşerek Fen Lisesi yapımı için hazır olduğunu resmi olarak ne yapılması gerekiyorsa işlemlerin başlatılmasını söyledi.
Bunun üzerine İlçemize yapılması planlanan ve SEMA-HÜSEYİN ERDOĞMUŞ FEN LİSESİ yapımı için ön protokol imzalandı.
BAŞKAN VELİ GÖK EĞİRDİR BELEDİYESİ OLARAK TÜM İMKANLARIMIZLA EĞİRDİR'İMİZE FEN LİSESİ'NİN KAZANDIRILMASI İÇİN HAZIRIZ.
Hayırsever işadamı hemşehrimiz Hüseyin ERDOĞMUŞ'a teşekkür eden Başkan Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun da katılımı ile  teknik ekibi ile birlikte incelemelerde bulunduktan sonra 'Eğirdir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla işadamımızın talebini yerine getirmeye hazırız' dedi.
Eğirdir Bağlar Mahallesi Taştepe mevkiinde bulunan 91 ada, 3 parselde bulunan ve imar planında 'İlköğretim Tesis Alanı' olarak Milli Eğitim Bakanlığına ait alanda 16 derslikli 544 öğrenci kapasiteli Fen Lisesi binası yapımı için  ön protokol Eğirdir'li hemşehrimiz Hüseyin Erdoğmuş tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği öğrenildi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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