*ALLAH YARDIM EDİYOR, BAŞKAN VELİ GÖK

NE SÖZ VERDİYSE GERÇEKLEŞİYOR.

İlçemizde eksikliği hissedilen ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün de söz verdiği Eğirdir Fen Lisesi için bugün önemli bir gelişme yaşandı.Eğirdir'li hemşehrimiz Erdoğmuş Parfüm Sanayi sahibi hayırsever işadamı Hüseyin Erdoğmuş bugün Eğirdir'e gelerek ilk olarak Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli GÖK'le görüşerek Fen Lisesi yapımı için hazır olduğunu resmi olarak ne yapılması gerekiyorsa işlemlerin başlatılmasını söyledi.Bunun üzerine İlçemize yapılması planlanan ve SEMA-HÜSEYİN ERDOĞMUŞ FEN LİSESİ yapımı için ön protokol imzalandı.BAŞKAN VELİ GÖK EĞİRDİR BELEDİYESİ OLARAK TÜM İMKANLARIMIZLA EĞİRDİR'İMİZE FEN LİSESİ'NİN KAZANDIRILMASI İÇİN HAZIRIZ.Hayırsever işadamı hemşehrimiz Hüseyin ERDOĞMUŞ'a teşekkür eden Başkan Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun da katılımı ile teknik ekibi ile birlikte incelemelerde bulunduktan sonra 'Eğirdir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla işadamımızın talebini yerine getirmeye hazırız' dedi.Eğirdir Bağlar Mahallesi Taştepe mevkiinde bulunan 91 ada, 3 parselde bulunan ve imar planında 'İlköğretim Tesis Alanı' olarak Milli Eğitim Bakanlığına ait alanda 16 derslikli 544 öğrenci kapasiteli Fen Lisesi binası yapımı için ön protokol Eğirdir'li hemşehrimiz Hüseyin Erdoğmuş tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği öğrenildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)