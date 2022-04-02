Bağımlıklıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Yunus Emre AKPINAR’ın başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Türkan AYDIN, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dt. Tuğba IŞIDAN, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ekrem İŞTİN, ilgili kurumların daire amirlerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Ertokuş Gazi Toplantı Salonunda yapıldı.Bağımlılık ile mücadelede ilçemizde yürütülen faaliyetler ve mevcut durum ile ilgili sunumu Dt. Tuğba IŞIDAN tarafından yapılarak kurul bilgilendirildi. Kaymakam AKPINAR, ilçemizde tüm kurumlarımızın görev alanı içerisinde bağımlılık ile ilgili farkındalık ve çalışmaların arrtırılması, sadece madde bağımlığı özelinde değil, telefon, sosyal medya, oyun, kumar türü bağımlıklar konusunda da gerekli çalışmaların önemli olduğu belirtildi.UYUMDER ile Kaymakamlığımız olarak yürütülmekte olan projelerin devamı ve takibi konusunda komisyona gerekli çalışmaların devam edeceğini ileterek kurumların değerlendirmeleri ile toplantı sona erdi.