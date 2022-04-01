Eğirdir Yeşilada Mahallesi Muhtarı Şükriye KILINÇ Eğirdir Belediyesinin uygulamakta olduğu 'Sıfır Atık Projesi' ve 'Çevre Temizliği Etkinlikleri'ne tam destek vererek her zaman Eğirdir Belediyesi'nin yanında yer alıyor. Yine çalışmalarına devam ederek halkın bilinçlendirilmesi atığın kaynağında ayrıştırılması kapsamında mahalle sakinleri ile birlikte toplamış oldukları bir çuval dolusu plastik mavi kapağı Eğirdir Belediyesine ait 'Mobil Atık Getirme Merkezi'nin plastik bölümüne getirdi.Sıfır Atık Projemize destek verdiğinden dolayı Yeşilada Muhtarımız Şükriye KILINÇ hanımefendiye ve Yeşilada Mahallesi sakinlerine teşekkür ederiz.Temiz bir çevre, temiz bir Yeşilada, Temiz bir Eğirdir için 'Hep Birlikte el ele verelim.'(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)