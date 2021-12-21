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Isparta Haber: Akdeniz Belediyeler Birliği Eğirdir’de toplandı

Isparta Haber: Akdeniz Belediyeler Birliği Eğirdir’de toplandı
TÜRKİYE
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Akdeniz Belediyeler Birliği Eğirdir’de toplandı
Akdeniz Belediyeler Birliği’nin üye belediyelere yönelik eğitim programı ve yılın son encümen toplantısı Isparta’nın Eğirdir İlçesinde gerçekleştirildi.  
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı ve encümen toplantısı öncesinde Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve heyeti bir dizi temaslarda bulundu. Tütüncü, ilk önce kendilerini ağırlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret ederek, teşekkür dileklerini iletti. Başkan Tütüncü, Eğirdir Belediyesi başkanlık makamında yaptığı açıklamada; “Akdeniz Belediyeler Birliğinin eğitim ve encümen toplantısı vesilesiyle Eğirdir İlçesi’ndeyiz. Başkanımız Veli Gök’e bu sıcak ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Belediyeler Birliğimiz zaman zaman bu birliğimize mensup belediyelerimizin organizasyonunda toplantılar gerçekleştiriyor. Belediyeler Birliği olarak, bizim ilçelerde belediyelerimizle düzenlediğimiz bu toplantılara katılımlarımızla farklı bir enerjinin ortaya çıktığını görüyoruz. Isparta’mızın şirin güzel, köklü bir maziye sahip ilçesi Eğirdir de olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Eğitim toplantımızın belediyeci arkadaşlarımıza ufuk çizeceğine inanıyorum. Encümen toplantımızda da alacağımız kararların, görüşeceğimiz konuların hepimizin çalışmalarına tesir eden kararlar olmasını umut ediyoruz. Veli Gök başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Görev yıllarını birbirinden değerli eserlerle, hizmetlerle, icraatlarla taçlandırarak süslendirecek.” dedi. 
DENEYİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin vatandaş memnuniyetli kamu hizmetinin yürütülmesi için deneyim paylaşımı, bilgi paylaşımı ve tecrübelerin taçlandırılması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını söyledi. Başkan Gök, “Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız Hakan Tütüncü, özellikle kamu yönetiminde hizmet kalitesinin artırılması yönünde birlik olarak çok ciddi çalışmalar içindeler. Bize bu çalışmalarla ışık tutup, yol göstericiliğine ayrıca teşekkür ederiz. Başkanımızın ve tüm yönetiminin Eğirdir’de olması bize güç verir, enerji verir, onur verir.” diye konuştu.
PROTOKOL YÖNETİMİ VE KURUMSAL TEMSİL
Makamda gerçekleşen görüşmenin ardından, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin encümen toplantısı yapıldı, Eğirdir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırımlar incelendi ve ardından da kamu yönetiminde protokol ve etik kuralların anlatıldığı  ‘Protokol Yönetimi ve Kurumsal Temsil’ konulu eğitim programına geçildi. Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim seminerine Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Uzmanı İhsan Ataöv konuşmacı olarak katıldı. Eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğir Belediye Başkanı Veli Gök, kamuda hizmet alan tüm görevlilerin kamuyu ve devleti temsilen her zaman hizmet kalitesinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.
BELEDİYELER TEMSİLİ İYİ YAPMALI
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, birliğin kamuda hizmet kalitesini artırmaya dönük olarak faaliyetlerine, eğitim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.  Belediyelerin 24 saat mesaide olduğunu, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar emrinde olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Hayatın hangi anında, hangi hemşehrimizle nerede ne şekilde karşılaşırsak, temsil ettiğimiz kurumda o şekilde anılacaktır. Gecenin bir yarısı herhangi bir sebeple belediyeyi yanında hissetmek isteyen birisi belediye ile iletişim kurduğunda orada gördüğü nezaket, zarafet belediye ile ilgili bir kanaate erişmesini, zihninde devletle ilgili bir düşünceye ulaşmasını sonuçlayacak. Eğer o iletişim sağlıklı kurulmuşsa işte oradaki santral memuru, belki zabıta memuru, belki halkla ilişkiler bürosunun herhangi bir görevlisi o anda devleti temsil etmiş oluyor. Bu temsili ne kadar iyi yaparsa o kamu kurumu, yani belediye vatandaşına en güzel şekilde hizmet veren bir belediye olarak anılmaya başlıyor. Bu bakımdan olumlu temsil devlet, millet kucaklaşmasını, devletin milletle bütünleşmesini sağlayacağı gibi yanlış bir temsil, yanlış bir iletişim bu aradaki gönül bağını tam tersine zayıflatacaktır. Biz Akdeniz Belediyeler Birliği olarak, belediyelerimize ufuk sağlamak, belediyelerimize vizyon kazandırmak amacıyla bu eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz ki, bu eğitim faaliyetlerine çok büyük bir önem veriyoruz ki, belediyelerimiz verdikleri kamu hizmetinin kalitesini artırmış olsunlar. Bu eğitim çalışmasının hepinize çok büyük faydalar getireceğini düşünüyorum. Her biriniz kurumunu ne kadar güzel temsil ederseniz, kurumunuza o kadar güç katmış oluyorsunuz. Kendinize kattığınız değeri bir kenara koyuyorum, bu şekilde devlet mekanizmasına bu şekilde büyük güç katmış olacaksınız.” diye konuştu.
ESNAFIMIZIN ÇAYINI, KAHVESİNİ İÇERİM
Konuşmaların ardından kamu yönetiminde protokol ve etik kuralların anlatıldığı  ‘Protokol Yönetimi ve Kurumsal Temsil’ konulu eğitim programı Devlet Protokolü ve Kurumsal Nezaket Uzmanı İhsan Ataöv’ün anlatımıyla devam etti. Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti daha sonra Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine de uğradı. Birlik Başkanı Ahmet Tural’ı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile  beraber ziyaret eden Başkan Tütüncü, ‘Ben gittiğim her yerde esnafa mutlaka selam veririm. Esnafımıza uğrarım, onların çayını kahvesini içerim, onlarla sohbet ederim” dedi.
SÖZDE DEĞİL ÖZDE BAŞKANSINIZ
Tütüncü’nün bu sözleri üzerine Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, “Bizim esnaflarımız kadirşinastır. Asla yapılan iyiliği, kötülüğü unutmaz. Sizin gibi bir belediye başkanımızın sözde değil özde bir belediye başkanı olarak esnafımızın yanında olmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Pandemi döneminde esnafla ilgili çalışmalarınızı yakından takip ettik. Bundan dolayı da kardeş şehir esnaf odası olarak sizlere çok teşekkür ederiz.”diye konuştu.
Bu haberle ilgili görüntülere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://ftp.kepez-bld.gov.tr/
 
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