Başkan Veli Gök, Eğirdir'deki Heyelan Sorununa Çözüm Getiriyor

Eğirdir ilçesindeki sağlık ocağı evlerinde yaşayanlar, yıllardır her yağış sonrası evlerinin yakınına düşen dev kayalar nedeniyle endişe içinde yaşıyordu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, halkının sorunlarını çözüm odaklı olarak ele alarak uzun süren çalışmalar yürüttü. Eğirdir Kaymakamı ve AFAD İl Müdürü ile birlikte yapılan incelemeler sonucunda heyelan bölgesinde acil çalışmaların yapılması gerektiği belirlendi. Ankara'dan bilirkişi heyeti talep edildi ve kararları bekleniyordu. Bu süreçte Vali Seymenoğlu'nun da konuyu takip ettiği ve çalışmalara başladığı bilgisi paylaşıldı. Son gelişmeler doğrultusunda Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkilileri, danışman öğretim görevlileri ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte önlem projeleri incelendi. İmaret mahallesindeki proje yüklenicisi Dynamica Mühendislik tarafından sunum yapıldı ve ileride yapılacak işlemler hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Yakın zamanda yapım ihalesine çıkması beklenen önlem projeleriyle ilgili olarak, yüklenici firma çalışmalara başlayacak. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yapılan yatırımlar için teşekkür mesajı göndererek desteklerinden dolayı ilgili kişi ve kurumlara teşekkür etti.