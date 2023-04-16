TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve milletvekili adayları, Isparta Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Ahmet Tural, Bilgiç'e yaptığı esnaf desteği için teşekkür etti. Bilgiç ise esnafın sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirterek, yapılan iyiliklerin unutulmayacağını ifade etti. Birlik Başkanı Tural, Bilgiç'in esnafın sorunlarına duyarlı yaklaşımlarından övgüyle bahsederek, Türkiye esnafı adına şükranlarını dile getirdi. Bilgiç'in ÖTV'siz araç değişimi sürecinde esnafa destek olduğunu ve yapılan iyiliklerin unutulmayacağını vurgulayan Tural, seçimlerden sonra istek ve talepleri dosya halinde seçilen milletvekillerine ileteceklerini söyledi. Bilgiç de ziyarette yaptığı konuşmada, esnafın sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti ve 16 yıldır yol arkadaşı olduğu Ahmet Tural'ın esnafın sorunlarına duyarlılığından övgüyle bahsetti. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgiç, AK Parti milletvekili adaylarına başarılar diledi.