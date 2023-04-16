AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Adayları Tanıtımı ve İftar Programı Düzenledi

Binlerce Partili Gökkubbe Fuar Alanında Bir Araya Geldi

Adaylar Kendilerini Tanıttı, Partililer İle Görüştü

Cumhur İttifakı Ortağı MHP de Tam Kadro Katıldı

3 Dönem Kuralına Takılan Süreyya Sadi Bilgiç'e Yoğun İlgi

Ak Parti İl Teşkilatı, 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtımı ve iftar programını Gökkubbe Fuar Alanında düzenledi. Programa yaklaşık 7 bin parti üyesi katıldı. Programda, il, ilçe ve belde teşkilatlarının tamamı yer aldı. Program saat 18.30'da başladı ve Milletvekili adayları Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Yakup Kütük ve Nesrin Semiz kendilerini tanıtarak birer konuşma yaptı. İftar sonrası parti üyeleri adaylarla görüşme fırsatı buldu. Programı organize eden Ak Parti İl Başkanı Serkan Keskin, tüm katılımcılara teşekkür etti. MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de tam kadro katıldı. Programa, üç dönem kuralına takılan ve aday gösterilmeyen Süreyya Sadi Bilgiç de yoğun ilgi gösterdi. Programda ayrıca Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen de hazır bulundu.