Isparta'da İmece Usulü Yapılacak Kur'an Kursunun Temeli Atıldı

İmece Usulüyle Hayata Geçirilecek Kur'an Kursunun Temeli Isparta'da Atıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle, vatandaşlarla birlikte imece usulü hayata geçirilecek olan Küçük Hacılar Köyü Kur'an Kursu'nun temeli atıldı. Temel atma törenine, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, AK Parti Milletvekili Adayları Yakup Kütük, Nesrin Semiz ve Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse ile çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Başkan Başdeğirmen, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kur'an Kursu'nun, Küçük Hacılar Köyüne hayırlı olması dileğinde bulundu. Bir yıl önce köye geldiğinde mevcut Kur'an Kursunu ziyaret ettiğini ve çok küçük olduğundan hareketle yeni bir bina yapılması noktasında karar aldıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, "Bu yapılacak olan kurs binası belediyenin bir hizmeti değil, burada tamamen imece usulü olacak. Vatandaş olarak hepimizin hizmeti burası" dedi.Başkan Başdeğirmen, sözlerine şöyle devam etti: "Burası 300 metrekare kapalı alanı olan güzel bir Kur'an Kursu olacak. Kur'an Kursumuzun açılışını da inşallah üç ay sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Isparta'da gerçekleştirilen Kur'an Kursu temel atma töreni, vatandaşların da katılımıyla samimi bir ortamda geçti. Kur'an Kursu'nun tamamlanmasıyla birlikte, Küçük Hacılar Köyü'nde güzel nesillerin yetişeceği bir merkez daha oluşacak.