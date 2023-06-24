Halk oyunları gösterileri başlayan kurban indirme programında bir konuşma yapan Vali Baruş “Hafızası olmayan topluluklar millet olamazlar. Geçmişine sahip çıkmayan milletler de geleceği sağlıklı kuramazlar. Geçmişimiz geleneklerde yaşıyor. Geleneklerimiz bizi millet yapan alışkanlıklardır. Geleneklerimiz yaşamın her anını kapsamaktadır, işte bugün yaşatmaya çalıştığımız kurban indirme geleneğimiz de Isparta'da yaklaşık 400 yıldır yaşatılan bir gelenek. Bu gelenek Kurban Bayramı öncesinde insanımızın rabbine karşı olan ibadetini borcunu yerine getirirken aynı zamanda bunu bir şenliğe dönüştürme şeklidir. Yüzyıllardır bu adeti Isparta yaşatıyor ve bugün de Doğancı ve Keçeci mahallelerimizin mahalle halkının da katkılarıyla bu geleneği en güzel şekilde bugün kutluyoruz. Bunun anlamı şu, burada çocuklarımız da var, 400 yıldır sahip olduğumuz bu gelenek inşallah bizlerden sonra da çocuklarımıza miras kalacak çocuklarımız da Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayramının sevincini bu gelenekle yaşatmaya devam edecekler. Ne mutluyuz ki büyük Türk milleti olarak böyle güzel geleneklere sahibiz, Isparta olarak böyle güzel adetlere sahibiz ve halk olarak da bu gelenekleri yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.