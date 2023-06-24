Isparta’da 400 Yıllık Bir Gelenek: Kurban İndirme Töreni
Isparta’da 400 yılı aşkındır yaşatılan bir gelenek olan Kurban İndirme Töreni gerçekleştirdi. Bahar başından bu yana çobanlar tarafından otlaklarda beslenen kurbanlık keçiler birer bire süslenerek davul zurna ve tekbirler eşliğinde Gökçay mesireliğinde karşılanarak Kepeci mahallesinde sahiplerine teslim edildi.
Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Halk oyunları gösterileri başlayan kurban indirme programında bir konuşma yapan Vali Baruş “Hafızası olmayan topluluklar millet olamazlar. Geçmişine sahip çıkmayan milletler de geleceği sağlıklı kuramazlar. Geçmişimiz geleneklerde yaşıyor. Geleneklerimiz bizi millet yapan alışkanlıklardır. Geleneklerimiz yaşamın her anını kapsamaktadır, işte bugün yaşatmaya çalıştığımız kurban indirme geleneğimiz de Isparta'da yaklaşık 400 yıldır yaşatılan bir gelenek. Bu gelenek Kurban Bayramı öncesinde insanımızın rabbine karşı olan ibadetini borcunu yerine getirirken aynı zamanda bunu bir şenliğe dönüştürme şeklidir. Yüzyıllardır bu adeti Isparta yaşatıyor ve bugün de Doğancı ve Keçeci mahallelerimizin mahalle halkının da katkılarıyla bu geleneği en güzel şekilde bugün kutluyoruz. Bunun anlamı şu, burada çocuklarımız da var, 400 yıldır sahip olduğumuz bu gelenek inşallah bizlerden sonra da çocuklarımıza miras kalacak çocuklarımız da Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayramının sevincini bu gelenekle yaşatmaya devam edecekler. Ne mutluyuz ki büyük Türk milleti olarak böyle güzel geleneklere sahibiz, Isparta olarak böyle güzel adetlere sahibiz ve halk olarak da bu gelenekleri yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.
Yaklaşık 400 yıllık bir Yörük geleneği olan kurban indirmede develer önden giderek davul zurna eşliğinde koyun ve keçilere yol gösterdiler. Kurbanlıklar Gökçay mevkiinden 20 dakikalık bir yolculukla davullar eşliğinde Keçeci Mahallesi önüne getirildi. Burada kurbanların kabul olması dileğiyle dua edildi ve kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.
Vali Baruş da sürüdeki bir kurbanlık için pazarlık yaptı. Tören sonrasında çocuklara dondurma ikram edildi.