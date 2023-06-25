Isparta Belediyesi, asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Işıkkent Mahallesi 5704 Sokakta deforme olan asfalt yenilendi.Isparta Belediyesi tarafından asfalt sezonu kapsamında şehrin birçok noktasında çalışmalar yapılıyor. Birçok mahalle, sokak ve caddede asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar son olarak Işıkkent Mahallesi 5704 Sokakta devam etti.5704 Sokakta 300 metre uzunluğundaki yolda deforme olan asfalt freze makinesi ile kaldırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda sokağın asfaltı yenilendi. Çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatılan yol, asfaltlama işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.