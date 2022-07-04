EĞİRDİR’Lİ TAEKWONDOCULAR SİYAH KUŞAKLARINI BELİNE BAĞLADI.

Eğirdir Belediye Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular Karaman ilinde yapılan terfi sınavında başarılı olarak siyah kuşaklarını bellerine bağladılar.

Geçtiğimiz 02.03-07- 2022 tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak terfi sınavları Türkiye’nin çeşitli illerinde yapıldı. Karaman ilinde düzenlenen siyah kuşak terfi sınavına katılan Eğirdir Belediye Spor Kulübünden 3 sporcumuz sınavda üstün başarı gösterdi. Antrenör Kadir Eken yönetiminde siyah kuşak dan terfi sınavında kulübümüz sporcularından Fatımanur Fethiye Kaynak 3. Pum, Ahmet Menteşe 3. Pum ve Hatice Kaymaz siyah kuşak 1. Dan seviyesine yükseldi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Karaman’daki terfi sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

