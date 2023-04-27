ISAK ekibi Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi

ISAK ekibi Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde çalışmalar yürüttü

ISAK ekibi enkaz altından 25 kişiyi sağ olarak kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ödül töreni düzenledi

ISAK ekibinin diğer üyeleri de ödüllendirilecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bölgede yapılan çalışmaları anlattı

Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalarından dolayı Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödül törenine ISAK ekibi adına ekip amiri Yusuf Başboğa katıldı ve madalyasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.ISAK ekibi, depremlerin hemen ardından bölgeye intikal eden ilk ekipler arasında yer almıştı. Kahramanmaraş’taki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve gece gündüz özveriyle görev yapan ekip, AFAD koordinasyonunda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 25 kişiyi sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine sevk etti. Yine arama kurtarma çalışmalarında ISAK ekibi 17 deprem şehidinide enkazdan çıkardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. ISAK ekibinin diğer üyelerine ödülleri ise daha sonra Isparta Valiliği tarafından verilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ve çok sayıda iş makinesi ve personelin bölgeye ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca gıda, giyim ve ısınma konusunda da yardımların sevk edildiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, ISAK ekibinin bölgede büyük bir özveri ile gece-gündüz demeden görev yaptığını ve fedakârca çalışmaları için ekibine teşekkür etti.