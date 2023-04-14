- Kamuya olan borçlar taksitlendirilebilecek
- İsparta Belediyesi'nden yapılandırma açıklaması
- Borç yapılandırma süreci başlıyor: İşte detaylar
Isparta Belediyesi, vatandaşların kamuya olan borç yükünü azaltmak amacıyla 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiğini duyurdu. Kanuna göre, 31.12.2022 tarihinden önceki borçlar taksitler halinde ödenebilecek ve yapılandırma işlemleri belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü ve www.isparta.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile para cezaları gibi borçlarını 31.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılandırabilecekler. Yapılandırma işlemleri ise 14 Nisan Cuma günü başlayacak.