Akıllık kavşak yapıldı, yol asfaltlandıIsparta Belediyesi tarafından Gölcük yolu üzerinde Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesinin kesiştiği kavşak yeniden düzenlenirken, kavşaktan202 ve 259 cadde kesişimine kadar olan yolda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.Deregümü ovasında yeni yapılaşma devam ederken bu bölgede trafik akışının daha rahat sağlanabilmesi için yeni önlemler alınıyor. Batıkent Mahallesi Sosyal Tesislerin önünden belediyenin açtığı ve Zabıta Müdürlüğüne doğru giden yolun başlangıcındaki kavşakta trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gölcük yolunda Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesinin kesiştiği kavşak, akıllı kavşak olarak yeniden düzenledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla kavşak trafiğe açıldı.Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen kavşaktan 202 ve 259 caddelerinin kesişimine kadar olan yolda asfalt çalışmasıgerçekleştirildi. Deformeye uğrayan 550 metre uzunluğundaki yolda ilk olarak freze makinesi ile mevcut asfalt tamamen kaldırılırken, yeniden asfalt döküldü.