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İş Dünyasının Taleplerine İstinaden Açıklanan Ekonomik Önlemler

Isparta Ticaret Borsası olarak, virüsün ekonomiye olumsuz yönde yansımasını önlemek için üyelerimizin görüş ve önerilerini derledik ve elde ettiğimiz tüm verileri, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi kapsamında değerlendirilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaştırdık. Birliğimizin girişimleriyle sonuç elde edilen taleplerden bir kısmıaşağıdaki gibidir. Bu konudaki girişimlerimiz devam edecektir.1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay ertelenmektedir.2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmektedir.4- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.5- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacaktır. Bu kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.7-Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülecektir.8- Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir.9- Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.10-Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktır.11- Asgari ücret desteği devam edecektir.12- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.