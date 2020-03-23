Bakan Koca açıkladı: Koronadan ölenlerin yaş ortalaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, Ölenlerin yaş aralığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili önemşi bilgiler paylşatı.



Bakan Koca, Ölenlerin yaş aralığıyla ilgili '' 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde. " diye konuştu.

