IYAŞPARK Alışveriş Ve Yaşam Merkezi sezon sonlarında düzenlemiş olduğu geleneksel İndirim Festivalinin startını verdi. Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi sezon sonlarında birçok firmanın katılımıyla zemin katta oluşturulan indirim standlarında bölge halkını indirimli ürünlerle buluşturuyor. Iyaşpark AVM Geleneksel Sezon sonu İndirim Festivali 12 Mart 28 Mart tarihleri arasında devam edecek.Isparta Iyaşpark AVM Zemin katta oluşturulacak olan özel indirim alanında gerçekleşecek olan indirim festivalinde Sport In Street, Flo, Modaline Park, Kahvegül, Pudra,Özdilek, Collezione, İksir, İmza, Süvari firmalarının A’dan Z’ye sizler için hazırlanmış indirimli ürünleri satışa sunuluyor. 12 Mart –28 Mart tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim festivalinde Isparta ve bölge halkı indirim fırsatlarından faydalanma şansı yakalayacak.