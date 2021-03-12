Başkan Başdeğirmen’den ödül12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Münasebetiyle, Isparta Belediyesi İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenledi. 2006 ve sonrası doğumlu 64 yarışmacının çektiği videoyu, maille göndermesi ve ardından jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar açıklandı. Dereceye girenlerin ödülleri, Valiliğin, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ programında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından verildi.Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen ‘On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ programına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı P. Alb. Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri katıldı.Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Programda Kuran’ı Kerim tilaveti okundu. Şiirlerin de okunduğu programda Isparta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Resim Yarışması ve Kompozisyon Yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı P. Alb. Mustafa Kahraman tarafından verildi.Yine Isparta Belediyesinin düzenlemiş olduğu İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında Sütçüler Çetin Şentürk İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Hayat Korkmaz birinci, Isparta Gülbirlik İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Hatice Nur Perçemkaya ikinci, Isparta Nazmi Toker Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Kübra Beren Çiftçi de üçüncü oldu. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin lira para ödülleri Başkan Başdeğirmen tarafından verildi.Ayrıca salonda bulunan ve İstiklal Marşını okumak istediğini söyleyerek sahneye çıkan küçük Metin Ege Türkmen, Kuran’ı Kerim tilaveti okuyan Mustafa Eryılmaz, İstiklal Marşımızı okuyan Emrullah Kormaztürk, şiir okuyan Musa Karademir ile resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen küçük altın hediye etti.