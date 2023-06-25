Isparta Belediyesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Kapalı Spor Salonu kazandırıyor. Okul bahçesinde başlatılan çalışmalarda hafriyat alımları tamamlandı, kolon temel betonu döküldü.Isparta Belediyesi bir yandan şehre çok sayıda spor yatırımı kazandırırken diğer taraftan eğitime de büyük destekler sağlıyor. Çocukların ve gençlerin spor yapabilmeleri için bugüne kadar mahallere 20 semt sahası inşa edilirken, Emre Mahallesi Spor Kompleksi hizmete açıldı, Fatih Mahallesi Spor Kampusu da hizmete girmek için gün sayıyor. Isparta Belediyesi tarafından Sidre Mahallesi’nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol (Sidre 2000) Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu kazandırmak için başlatılan inşaat çalışmaları hızla sürerken, şimdi de İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Kapalı Spor Salonu inşa ediliyor.İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde inşa edilen Kapalı Spor Salonu 21x42 metre ebatlarında 9 metre yüksekliğinde basketbol ve voleybol sahalarına sahip olacak. Ayrıca salon içerisinde giyinme ve eğitmen odaları bulunacak.İnşaat çalışmalarında ilk olarak hafriyat alımı gerçekleştirildi. Hafriyat alımının tamamlanasının ardından kolon temel betonu döküldü, alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.