Isparta Belediyesi tarafından bugüne kadar birçok caminin tuvaletleri yenilenirken, çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların devam ettiği camilerden birisi de Yeni Sanayi Camisi oldu. Yeni Sanayi Camisinin tuvaletleri yenileniyor.Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenleme ve tuvaletlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı mahallelerde birçok caminin çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, taban döşemeleri yenilendi, tuvaletleri bakımdan geçirilip modern bir hale getirildi. Talepler doğrultusunda camilerdeki çalışmalar devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla buluşmasında gelen talep üzerine Yeni Sanayi Camisinin tuvaletlerinin tamamen yenilenmesi talimatını vermişti. Çalışmalar kapsamında ilk olarak eski ve kullanışsız tuvaletler yıkıldı. Yıkım işlemlerinin ardından yeni tuvaletlerin inşaat çalışmaları başlarken, tuvaletlerin kaba inşaatında sona gelindi.Yeni Sanayi Camisi gönüllüsü İbrahim Bayındır, caminin avlusunda bulunan tuvaletlerin çok eski olduğunu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in tuvaletlerinin yenilenmesi talimatı verdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen’in hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Bayındır, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.