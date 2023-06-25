Isparta Belediyesi tarafından geçen sene kış mevsiminde kar yağışından dolayı az hasar alan Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinde başlatılan güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda yapının kolonları güçlendiriliyor, aydınlatmalar yapılıyor.Geçen sene kış mevsiminde yoğun kar yağışında Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri az hasar almıştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla teknik ekip pazaryerinde incelemelerde bulunmuş, güçlendirme yapılması yönünde rapor hazırlamıştı. Isparta Belediyesi’nin teknik rapor doğrultusunda hazırlanan güçlendirme projesinin uygulaması için başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.Çalışmalarda yapının kolonları ve makas sistemi güçlendiriliyor. Ayrıca çatı sisteminde ön boyama işlemi yapılıyor. Bu işlemin ardından güçlendirme kapsamında çatı sistemine makas sistemi uygulanacak ve tekrar boyama işlemi yapılacak. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri’nin kilit parke taşı olan taban döşemeleri sökülecek ve yerine beton dökülecek. Kapalı pazaryerinin aydınlatmalarıyla ilgili de iyileştirmeler yapılıyor.Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Güçlendirmenin yanı sıra boyama da yapılıyor. Bu çalışmaların ardından pazaryerinin taban döşemeleri kaldırılacak ve beton dökülecek. Buraya yakışır bir ışıklandırma yapılacak. Mahallem ve şahsım adına Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.