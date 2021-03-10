İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Öğretmenimle Okuyorum’ adlı proje Eğirdir İlçe Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU bugün Mustafa Çetinkaya, İrfan Kaynak ve Mehmet Akif Ersoy okullarını ziyaret ederek öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirdiler.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK 5., 6. ve 7. sınıflara toplamda 1050 ‘Yorum’ defteri dağıtarak destek sağlarken, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise projeye destek olarak 5., 6. ve 7. sınıflara okuma kitapları ve 8. sınıflara soru bankalarını hediye etti.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK okul ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek onlara sorular sordu. Öğrencilere seslenen Kaymakam ÇELİK; ‘Okullara gelmek istiyorsak maske-mesafe-temizlik kurallarına uyalım, maske takmayan büyüklerimizi uyaralım’ dedi.Kaymakam ÇELİK, ‘Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, bugün burada asıl bulunma sebebimiz, sizlerin okulla yeniden buluşmanıza tanıklık etmek aynı zaman da da kitap okuma alışkanlığınıza dair, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çok güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak, aynı zamanda değerli Belediye Başkanımızın sizlere hediye edeceği kitapları sizlerle buluşturmak. Ben eminim ki hepiniz zaten kitap okuyordunuz, tamamen tabletlere esir olmadınız. Biz bu anlamda bunu nasıl bir adım daha öne çıkarabiliriz telaşını bizler taşıyoruz. O yüzden sizlerle birlikte bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.’ diyerek öğrencilere 1 ay içerisinde kaç tane kitap okudunuz sorusunu yönelterek cevaplarını aldı. Girdiği bir sınıfta öğrencilerin kaç kitap okuduğuna dair çeterenin sınıf duvarında asılı olduğunu gören Kaymakam ÇELİK kimlerin kaç kitap okuduğunu tablodan okudu.İlk olarak Mustafa Çetinkaya Okulunu ziyareten eden Kaymakam Adem ÇELİK ve beraberindeki heyet daha sonra İrfan Kaynak Okulunda kitap dağıtımı gerçekleştirerek okul karşısında Belediye tarafından yapılan park ve çevre düzenlemesini yerinde incelediler. Buradan da Mehmet Akif Ersoy Okuluna giden protokol burada da kitap dağıtımı yaptılar. Okul öğretmenleriyle sohbet eden Kaymakam Adem ÇELİK pandemi süreci ve okulların açılmasından sonraki eğitimdeki son durumu öğretmenlerle değerlendirdi.Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU projeye destek sağlayan Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)