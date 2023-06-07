Fenomenler, çektikleri videolar ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, ilçenin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağladılar. Eğirdir Belediyesi Turizm Tanıtma Bürosunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile bir araya gelen fenomenler, uzun süre sohbet etme fırsatı buldular. Fenomenler, Eğirdir'i çok beğendiklerini ve ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Veli Gök ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer'e teşekkür ettiler.
Ziyaret eden sosyal medya fenomenlerinin hesapları ise şu şekildedir: @admbrs, @didemhaziray, @gurmexcom, @osmanyesilbas, @ozlemkesifte, @tubikce. Bu etkinlik, Eğirdir'in turizm potansiyelini ve doğal güzelliklerini daha geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı sağlamıştır.