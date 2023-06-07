





Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, ünlü fenomenleri Eğirdir'de ağırladılar. Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Isparta ve Burdur illerini kapsayan bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikle şehrin sosyal medyada görünürlüğü artırılarak, bölgenin doğal güzellikleri daha geniş kitlelere duyurulmayı hedeflendi. Altı Instagram fenomeni, Eğirdir'i ziyaret ederek, gül bahçeleri, gül festivali, Eğirdir Gölü, Yeşilada ve Kovada Gölü gibi önemli noktaları gezip, çekimler gerçekleştirdi.Fenomenler, çektikleri videolar ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, ilçenin ve bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağladılar. Eğirdir Belediyesi Turizm Tanıtma Bürosunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile bir araya gelen fenomenler, uzun süre sohbet etme fırsatı buldular. Fenomenler, Eğirdir'i çok beğendiklerini ve ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Veli Gök ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer'e teşekkür ettiler.Ziyaret eden sosyal medya fenomenlerinin hesapları ise şu şekildedir: @admbrs, @didemhaziray, @gurmexcom, @osmanyesilbas, @ozlemkesifte, @tubikce. Bu etkinlik, Eğirdir'in turizm potansiyelini ve doğal güzelliklerini daha geniş bir kitleyle paylaşma fırsatı sağlamıştır.