İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle bugün İHH Isparta Temsilciliğinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’ndeki merkezinde gazetecilerle kahvaltılı sohbet toplantısı düzenledi. Saat 10.00’da başlayan toplantıya; İHH Yönetim Kurulu ve gazeteciler katıldı.Toplantıda İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliğinin geçtiğimiz yıl diğer bir deyişle 2019 yılında yaptığı çalışmaları anlatan İl Temsilcisi Osman Akçil, şunları söyledi; Bilindiği gibi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Uluslararası alanda hizmet veren bir yardım kuruluşudur. Üç ana konuda faaliyet gösteren Vakfımız, Genel merkezimiz düzeyinde 140 ülke ve bölgede çalışıyor. Bizler de Vakfımızın Isparta Temsilciliği olarak bunun yerel ayağını oluşturuyoruz ve daha çok insani yardım boyutundayız. Bu doğrultuda, biz yönetim olarak üç yıl önce göreve geldiğimizde ilçe temsilcilerimizi, genç ve kadınlar komisyonlarımızı oluşturduk ve şuanda aktif olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.İHH bir iyilik hareketidir. İHH, iyiliği her zaman ve her yerde yaşatmak demektir. İnsani Yardım Vakfı kısa adıyla İHH; Bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın, dünyanın neresinde olursa olsun, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet ve benzeri sebeplerle mağdur olan, yaralanmış, sakatlanmış, aç veya açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin hilal edilmesini önlemek için tüm girişimleri yapmak üzere kurulmuştur.1992 yılında kurulan ve gönüllü faaliyetlerle çalışmalarına başlayan İHH, kısa sürede 5 kıtaya, 136 ülke ve bölgeye ulaşarak çalışmalarını yürütürken, Türkiye ve çalışma yaptığı tüm ülke ve bölgelerde yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun gelişmesini önceliğine almıştır ve buna yönelik birçok sosyal ve kültürel projeler gerçekleştirmektedir.İHH olarak misyonumuz; birinci olarak Yeryüzünde iyiliğin ve adaletin akim olması, iyiliğin her yere yayılması ve kötülüğün önlenmesi için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun, muhtaç ve mazlum tüm insanlara, ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmaktır.İkincisi, insanları yardıma muhtaç hale getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihale d ilmemesi için çalışmalar yürütmektir.Üçüncüsü, Devletler arası diplomasinin yeterli olmadığı uluslararası sorunların çözümünde aktif rol almak, sivillerin korunması, kayıpların bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin sonlandırılması için gerekeli adamları atmak, kamuoyunda duyarlılığın artırılması ve nisanların yaşamlarının uluslararası çakırların üstünde tutulması için kendi iletişim yollarını ve kanallarını kullanarak sivil – resmi ilgili tüm tarafları harekete geçirerek insani diploması yürütmek. Dördüncüsü, değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamaktır. Beşincisi, iyiliği her zaman her yerde yaşatmaktır.İHH olarak vizyonumuz ise; Savaşların ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzlukların giderilmesi ve bireylerin ve toplumların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri koşullara kavuşmasına katkı sağlamaktır. Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük yaparak, ülkeler ve kurumlar arasında işbirliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmaktır. Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmektir. Kriz anında yaşanılması muhtemel zararı en aza indirmek için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak ve kalıcı projeler, kalıcı çözümler üretmektir. Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamaktır.İHH olarak çalışma ilkelerimize gelince; öncü olmak, şeffaf olmak, hakem olmak, mazlumun sesi olmak, toplumların arasında köprü olmak, emaneti en uygun şekilde kullanmak, markayı ve simi değil hizmeti ön plana çıkarmak, insanlar arasında hak ve adaletin yaygınlaşmasına katkı sağlamak, sömürünün olmadığı adil bir dünyanın inşaasına katkıda bulunmak, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın ihtiyacı olan her kişi ve topluluğa yardım etmektir.Aslında iyilik Allah’tandır. Biz sadece buna vesile olan aracılarız. Yani hayırseverlerden aldığımız yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Başta yetimler olmak üzere, savaşlarda ezilen doğal afetlerde mağdur olan insanlara bu yardımları ulaştırıyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz programlar ve etkinlikler sayesinde elde ettiğimiz gelirleri yetimlerle buluşturuyoruz. Bu çalışmaları yaparken elimizi taşın altına koymamız gerekiyor, gayret ve samimiyet gerekiyor. Biz de bunu tüm arkadaşlarımızla birlikte yaptığımıza inanıyorum.Konuşmasının devamında; İHH Isparta Temsilciliğinin 2019 yılında yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Osman Akçil; “Sizleri İHH Isparta Temsilciliği olarak, 2019 Yılında yaptığımız faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek istiyorum.Yetim Çalışmaları Kapsamında;1. “Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Var” projesi kapsamında Isparta Merkez dahil 12 İlçede okullara ulaşılmış, proje ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiş olup projenin hedef ve amacına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, ilimizde 400 yetimin olduğu tespiti yapılmıştır.2. İlimizde bulunan Yetim Çocuk ve ailelerine Kadın Komisyonumuz aracılığı ile ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş, durum tespiti yapılmış, temel gıda, giyim yardımı, barınma ihtiyaçları (Odun, Kömür, fatura) için ayni yardımlar gerçekleştirilmiştir.3. Yetimler yararına Kahvaltı, iftar programları gerçekleştirilmiştir. Bu programın geliri yetim ailelere ulaştırılmıştır.4. Genç İHH ve Kadın Komisyonumuz aracılığı ile Kermes Çalışması yapılmıştır. Gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere ve Nijer’de yapımı gerçekleştirilen 3 eser projesine katkı ve destek verilmiştir.5. Genç İHH Eğitim Çalışmaları kapsamında haftalık derslerini ve kitap okuma tahlillerini gerçekleştirmektedir.6. Yetim Öğrencilere burs sağlanmaktadır.7. Ramazan Bayramında 3000 aileye Ramazan Kumanyası yardımı yapılmıştır. Ayrıca 500 aileye Bayramlık kıyafet yardımı yapılmıştır.8. Kurban Bayramında 1000 ihtiyaç sahibi aileye et yardımı yapılmıştır. • Diğer Proje Çalışmaları; 1. Su Kuyusu, Katarakt Ameliyatı v.b. çalışmaların yazılı ve görsel basın aracılığı ile toplum bilgilendirilmiş olup, bu yıl Somali’de ABDÜLHAMİTHAN Su Kuyusu açılmıştır.• Diğer Çalışmalar; 1.Kurum, Esnaf ve Daire Amirleri Ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.İHH’nın projeleri hakkında bilgi verilmiştir. 2. Paydaş STK lar ile bir araya gelip istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 3. İHH’nın yerelde tanımını sağlamak için Sosyal Medya ve basın etkin kullanılmıştır. 4.Genel Merkezin tertiplediği Basın Açıklaması vb. çalışmalar uygulanmıştır. 5. Merkezde Yönetim dahil diğer birimlerimiz kurulmuş olup aktif bir şekilde yetim ailelere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 6.İlçe Teşkilat Çalışmalarımız devam etmektedir. 7.Genç İHH’nın Teşkilat, Eğitim, Sosyal Kültürel ve Fon Çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 8. Kadın Komisyonumuz ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 9.Belirlenen konularda Seminer ve Konferanslar düzenlenmektedir. 10.Mültecilere nakdi ve ayni yardım çalışmaları devam etmektedir. 11. Süleyman Demirel Üniversitesinde yılda iki tane Kermes Faaliyeti gerçekleştirmektedir. 12. Bağlar Mahallesinde Salalı Camii altında ihtiyaç sahiplerine yönelik Giyim Mağazamız açıldı. Buradan yaklaşık 3000 kişi faydalanmıştır. 13.Yurtdışı projelerimiz kapsamında Pakistan, Filistin ve Nijer’de çeşitli projelerde 25.000 TL katkıda bulunduk. 14.Somali’de 734 yetimin eğitim görmesi için yapılan Malcom X Projesine katkı sağladık. 15.Somali ea faaliyete geçirilen Eren BÜLBÜL yetimhanesi için Genç İHH’mız 5.500 TL destek sağladı. 16. Dünyanın çeşitli yerlerinde üniversite eğitimini sağlayan yetim öğrencilerine Genç İHH 18.000 TL destek sağlanmıştır.İHH çatısı altında faaliyet gösteren UDEF’in (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) Isparta’daki Faaliyetleri de şöyledir;1) Udef’in Isparta Temsilcisi görevlendirilmiş ve Federasyon bünyesinde Isparta Uluslararası Öğrenci Derneği Kurulmuştur. Türkiye genelinde 172.000 olan Uluslararası öğrenciden 55.000’ine faaliyetleri ile ulaşan Udef, İlimizdeki birimi Isparta Uluslararası Öğrenci Derneği vasıtasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan yaklaşık 2.000 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine yaptığı etkinlikler ve yardımlarla ulaşmaktadır. Isparta’daki Uluslararası öğrencilerden 15 tanesine UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) Genel Merkezi tarafından doğrudan burs sağlanmakta ve yerel imkanlarla da 25 öğrenciye burs verilmektedir. (Burs verilirken yetim öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.)2) Uluslararası öğrencilerin Göç İdaresi, YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı), KYK, Sosyal Güvenlik Sigortası, Emniyet Müdürlüğü, Üniversitelerin İdari Birimlerindeki bürokratik işlemlerinde yardımcı olunmaktadır.3) Öğrencilerin akademik anlamda başarıları için Türkçe Öğretimi, Tez yazımı, sunum yapma konularında destek olunmaktadır.4) 2019 yılı içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Dünyanın Renkleri Kitap Kahve adıyla bir mekân açılmış olup bu mekânda proje süresince her ay bir ülke tanıtımı, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri tarafından 24 tez sunumu ve 15 günde bir olmak üzere 24 kitap tahlil çalışması yapılmıştır.5) Yeni gelen öğrencilere oryantasyon eğitimleri yapılırken 2. ve 3. Sınıflarda okuyan uluslararası öğrencilere liderlik ve yönetim seminerleri, İthalat ve İhracat ağırlıklı ticaret eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. ITSO (Isparta Ticaret ve Sanayi Odası) ziyaret edilmiş, MÜSİAD ile birlikte Gönüllü Ticaret Elçileri konferansı gerçekleştirilmiştir.6) Üniversitedeki akademisyenler tarafından Isparta Udef’te 12 konferans gerçekleştirilmiştir.7) Ramazan ayında Damgacı Sokak’ta yapılan etkinliklerde öğrenciler ülkelerini tanıtan gösteriler yapmıştır.8) Kur’an eğitimi ve hafızlık çalışması yapan öğrencilere destek sağlanmaktadır. Proje Eğitim seminerleri yapılmaktadır.9) İl içinde Gökçay Mesireliği, Eğirdir Canada, Kovada Gölü, Aksu Zindan Mağarası, Yazılı Kanyon, Davraz Kayak Merkezi gezileri yapılmıştır.10) Çanakkale, Denizli, Konya ve Antalya’ya geziler düzenlenmiştir.11) Uluslararası Öğrencilerin kendi aralarında kurdukları AFROGÜL (Isparta’da Okuyan Afrikalı Öğrenciler Birliği), PPİ (Isparta’da Okuyan Endonezyalı Öğrenciler Birliği), ATÖB (Afganistan Türkmen Öğrenciler Birliği), Ahıskalı Gençler Birliği gibi birliklerin oluşmasını teşvik ederek rehberlik çalışmasını sürdürmekteyiz.12) 21 Mart 2019’da Üniversiteler ile ortak Uluslararası Öğrenci Günü düzenlenmiş ve 6 Mayıs 2019’da UDEF’in İstanbul’da düzenlediği 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmasına 100 öğrenci ile katılım sağlandı.13) Türkçe Öğretim Kursları, YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavları) hazırlık eğitimleri, Öğrenci Ailelerin küçük çocukları için okul öncesi programları devam etmektedir.14) Türkmen Milli Şairi Mahdum Quli FRAGİ’yi anma programı, Azerbaycan Bağımsız Milletvekili Ganira PAŞAYEVA’nın SDÜ’de konferansı gibi uluslararası düzeyde organizasyonlar yapılmıştır.15) Mezun olan uluslararası öğrencileri ülkelerinde akademik, bürokratik, siyasi, ekonomik alanlarda desteklemek için TİKA (Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı), Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, İHH’nın yaşadıkları bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır” dedi.