Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Işıkkent Mahallesinde bulunan Mahrukatçılar Sitesinde esnaf ile bir araya geldi. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafla devamlı istişare içerisinde olduklarını dile getirerek, karşılıklı görüş alışverişleriyle istek ve taleplerin alındığını, bunun da kendileri için önemli olduğunu söyledi.Mahrukatçılar adına söz olan esnaf Mehmet Şimşek, Başkan Başdeğirmen’i içlerinden birisi olarak gördüklerini önce ITSO, ardından da Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek, “Biz mahrukatçılar olarak gururluyuz. İçimizden birisiniz” dedi.Başkan Başdeğirmen’in ‘ben sizden biriyim’ sözünü hatırlatan Şimşek, “Davetimizi hemen kabul etti ve bugün bizlerle. Belediye olarak yapılacak her türlü çalışmada yanımızda oluyor. Başkanımıza bizleri kırmayarak buraya kadar geldiği için teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.Esnaf da istek ve taleplerini, Başkan Başdeğirmen’e iletirken, yapılan çalışmaları yerinde ve olumlu bulduklarını dile getirdiler. Esnaf, “Arastamızda herhangi bir problemimiz yok. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.Esnafın davetinden dolayı teşekkürünü ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yıllardır aynı arastada oturan, sohbet eden, ticaret yapan bir kişi olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Yıllarca birlikteyiz. Dertlerimizi, tasalarımızı paylaşan arkadaşlarımızsınız. Uzun yıllar sizlerle birlikte çalıştık. Burada olmaktan son derece mutluyum” dedi.Esnafla devamlı istişare içerisinde olduklarını dile getiren Başdeğirmen, “Her zaman istişare içerisindeyiz. Sorunlarımız, isteklerimiz, taleplerimiz varsa karşılıklı bunları paylaşıyoruz. Sadece ticarethanelerimiz veya bu bölgemiz bu arastalarımız için değil, Isparta’mızın tamamıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu tür beraberlikleri, toplantıları önemsiyorum” derken, esnafa bol, bereketli kazanç dileklerini iletti.