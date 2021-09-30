İtfaiye Haftası dolayısıyla konvoy düzenlendi
Isparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307.yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gündüz hafta dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederken, akşamında da farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde konvoy düzenledi.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünden saat 20.00’da hareket eden İtfaiye Müdürlüğüne ait 10 araçlık konvoy İstanbul Caddesi, Mimar Sinan, Demirköprü ve 6 Mart Atatürk Caddesinden geçerek merkeze geri döndü.
İtfaiye araçlarını gören vatandaşlar da alkışlarla ve araçlarının kornalarını çalarak itfaiyecilerin günlerini kutladı.