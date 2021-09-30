*EĞİRDİR’DE 0-5 YAŞ ARASI KREŞ VE ENGELLİ

YAŞLI MİSAFİRHANESİ YAPIM İŞİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI.



*AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ YAKUP KÜTÜK VE EĞİRDİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİM SÖZER BAŞKAN VELİ GÖK’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.



Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı İlkay Türkoğlu, Eğirdir SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selim Sözer, Okul müdür yardımcısı Öğr. Gör. Demir Dinipak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal olduğu halde Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz yıllara nazaran İlçemizde öğrenci sayısının bir hayli fazlalaştığı bu dönemde Eğirdir’de öğrencilerimize müjde veren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ilçemize gelen yüksek öğretim öğrencilerine barınma desteği vereceğini bildirdi. Başkan Gök “Isparta merkez KYK yurtlarında kontenjanların halen dolmadığını ve Eğirdir’de tüm devlet yurtları ve apartların dolmasıyla az sayıdaki barınma problemi olan öğrencilerin konaklama ihtiyacının olmadığını bildirirken, ilçede yer bulamayan öğrencilerin Isparta’dan Eğirdir’e ulaşımlarının Eğirdir Belediyesi tarafından sağlanacağını bildirdi. Eğirdir SHMYO Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Selim Sözer, okul müdür yardımcısı Öğr. Gör. Demir Dinipak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Faruk Yaşar Gürdal konuya hassasiyet gösteren Eğirdir Belediyesine teşekkür etti. Toplantıda ayrıca Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Eğirdir Belediyesi ortak projeleri de görüşüldü.

Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük Eğirdir’de yapılması planlanan 0-5 yaş arası kreş ve engelli yaşlı misafirhanesi yapım işi için Başkan Veli Gök’le istişarelerde bulundular.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve Eğirdir SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selim Sözer Başkan Veli GÖK’e hassasiyetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Veli GÖK’te İl Müdürü Yakup Kütük ve Eğirdir SHMYO Müdürü Sözer ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)

