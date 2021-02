Türkiye’de 18 tane olan ve “cittaslow” ünvanı alan sakin şehirlerden ikisi Isparta’da yer alıyor: Yalvaç ve Eğirdir.

Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü, tapusu Eğirdir halkı tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e verilen Can Adası, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları, elması ve sadece Eğridir’de görülen Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçe.

Yalvaç, tarih öncesi çağlardan bu yana binbir çeşit medeniyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine bir günde adeta 5000 yılı birden yaşatan bir kültür noktası. Anadolu’nun bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm yolların, yolcuların buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç’ı gezmekle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yaşamlardan kıymetli el işçiliklerine, tarihi kalıntılardan bu kalıntıların günümüze uzanan kültürel etkileşimlerine zengin ve keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksınız.





EĞİRDİR / ISPARTA

Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren, Türkiye’nin dördüncü en büyük gölü Eğirdir Gölü ile eşsiz bir kent. Lidyalılar tarafından millatan önce 4. yüzyılda kurulduğuna inanılan Eğirdir’de hala ayakta olan kale de bu dönemde inşa edilmiş bir eser.



Eğirdir Gölü’nde iki de küçük ada bulunuyor; Can Ada ve Yeşil Ada. Ahşap evleri, dar sokakları ve küçük balıkçı barınağı ile otantik özelliğini koruyan Yeşil Ada, balık lokantaları ve Ayastefanos Kilisesi’yle dikkat çekiyor. Sadece piknik alanı bulunan Can Ada’nın en önemli özelliğiyse Atatürk’ün Eğirdir’i ziyareti sırasında adanın kendisine hediye edilmiş olması.