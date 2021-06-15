*BAŞKAN VELİ GÖK HAYVANAT BAHÇESİ VE
PARK BAHÇELER BİRİMİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
*HAYVANAT BAHÇESİNİN YENİ ÜYELERİ YAVRU
GEYİK VE YAVRU MİDİLLİ ATINIDA GÖRDÜ.
*MİLLET BAHÇESİ İNŞAATI BAŞLAMADAN HAYVANAT BAHÇESİ VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİK VE YENİLENMESİ TALİMATINI VERDİ.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün beraberinde birim müdür ve sorumluları ile birlikte Millet Bahçesi ile bütünleşecek olan Hayvanat Bahçesi, Balık Havuzları ve Park Bahçeler birimlerinde incelemelerde bulundu.
Önceki gün hayvanat bahçesinde doğumları gerçekleşen yeni üyeler olan minik geyik yavrusu ve midilli atının yavrusunu gördü.
Hayvanat Bahçesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Birimine talimatlar veren Başkan Veli GÖK Millet Bahçesi yapım çalışmaları başlamadan bu alanlarında Eğirdir halkımıza yakışır hale getirilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
PARK BAHÇELER BİRİMİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
*HAYVANAT BAHÇESİNİN YENİ ÜYELERİ YAVRU
GEYİK VE YAVRU MİDİLLİ ATINIDA GÖRDÜ.
*MİLLET BAHÇESİ İNŞAATI BAŞLAMADAN HAYVANAT BAHÇESİ VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİK VE YENİLENMESİ TALİMATINI VERDİ.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün beraberinde birim müdür ve sorumluları ile birlikte Millet Bahçesi ile bütünleşecek olan Hayvanat Bahçesi, Balık Havuzları ve Park Bahçeler birimlerinde incelemelerde bulundu.
Önceki gün hayvanat bahçesinde doğumları gerçekleşen yeni üyeler olan minik geyik yavrusu ve midilli atının yavrusunu gördü.
Hayvanat Bahçesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Birimine talimatlar veren Başkan Veli GÖK Millet Bahçesi yapım çalışmaları başlamadan bu alanlarında Eğirdir halkımıza yakışır hale getirilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)