Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün beraberinde birim müdür ve sorumluları ile birlikte Millet Bahçesi ile bütünleşecek olan Hayvanat Bahçesi, Balık Havuzları ve Park Bahçeler birimlerinde incelemelerde bulundu.Önceki gün hayvanat bahçesinde doğumları gerçekleşen yeni üyeler olan minik geyik yavrusu ve midilli atının yavrusunu gördü.Hayvanat Bahçesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Birimine talimatlar veren Başkan Veli GÖK Millet Bahçesi yapım çalışmaları başlamadan bu alanlarında Eğirdir halkımıza yakışır hale getirilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)