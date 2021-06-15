BAŞKAN VELİ GÖK’TEN JANDARMA KOMUTANI

YÜZBAŞI FATİH TÜRKMEN’E KUTLAMA ZİYARETİ.



Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Başkan Veli GÖK Jandarmamızı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih TÜRKMEN, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Yunus Emre Soylu ve Barla Jandarma Karakol Komutanı Şeref YILMAZ’la uzun süre sohbet eden Başkan Veli GÖK Jandarma Teşkilatımızın önemini belirterek gece gündüz demeden çalışan kahraman askerlerimizin günlerini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih TÜRKMEN ve Karakol Komutanlarımız Başkan GÖK’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)