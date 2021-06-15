Ekinezyalar Toprakla Buluştu



Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında Gönen ilçesi Güneykent beldesinde denemesi yapılan Ekinezya Yetiştiriciliği Projesinde başarılı sonuçlar elde edilmesinin ardından, ilimize yeni bir tıbbı aromatik bitkinin kazandırılması amacıyla, 2021 yılı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında dağıtımı yapılan Ekinezya fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun katılımıyla ilk olarak Atabey ilçesinde Gülümse Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifine ait alana ekinezya fidesi dikimi Sayın Valimiz ve beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürümüz Eyüp ADIGÜZEL, Atabey İlçe Kaymakamı Göksu BAYRAM ve diğer katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sayın Valimiz “Isparta’nın bir tarım şehri olduğunu bunun yanında tıbbı aromatik bitkilerin çiçeklenme döneminde özellikle turizmde de bilinirliliğini arttırdığını söyleyerek kadın kooperatiflerine ekonomik kazanç sağlamak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.”Sonrasında Proje kapsamında Eğirdir İli Sorkuncak köyünde kurulan ilk ekinezya bahçesinde fideler Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun katılımıyla toprakla buluşturuldu. Proje hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL “Türkiye’nin 2023 lider ülke vizyonu amacına uygun olarak Dünyada tıbbı aromatik bitkilerde söz sahibi ülke noktası gelmesi çalışmalarında Isparta olarak tıbbı aromatik bitkilerde 100 yılı askın tecrübemize bir yenisini ekleyerek tıbbı aromatik bitkilerin başkenti olma mottomuzu onaylar nitelikte, ilimize adapte olacak bitkiler ile yeni bir yol açıp ilk etapta ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve ilerleyen süreçte dünyada söz sahibi olunması için sağlam adımlarla ilerlemek hedefindeyiz. İlimizde ekinezya yetiştiriciliği ile alternatif bir ürünün yalnızca tarım yönü değil, önemli bir potansiyele sahip olan kırsal turizm yönünde katkı sağlanması beklenmektedir. Kırsal turizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesi en önemli istihdam alanı olarak görülmektedir. Dolayısıyla kırsal turizm faaliyetleri ile bölgedeki istihdam problemine alternatif bir çözümlenerek ekinezyayı alternatif bir kırsal turizm bitkisi olarak ilimize kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.Daha sonra Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL ve Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ile birlikte köyde oluşturulan lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu