Profesyonel Turist Rehberi Güven Gültekin, uzun süren Pandemi sonrasında ve yasakların hafifletilmesi neticesinde yeni normal süreçte özellikle gül hasadı ve lavanta turizminde patlama olacağına inanıyor.Geçen yıl gül ve lavanta temalı turizm için Isparta’da 28 tur gezdiren Profesyonel Tur Rehberi Güven Gültekin, bu sezondan oldukça umutlu. Isparta’ya Mayıs ayından itibaren turların başlayacağını anlatan Güven Gültekin, “ilk turumuzu Ramazan bayramında İstanbul’dan getiriyoruz. 45 kişilik turları Isparta’da ve bölgede gezdireceğiz. Isparta konaklamalı turumuzda Ağlasun Sagolassos, Salda Gölü, Isparta Güneykent, Kuyucak, Eğirdir, Yazılı Kanyon yer alıyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’lı misafirlerimize şehrimizi ve bölgemizi en iyi şekilde tanıtmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını belirten Güven Gültekin turistlere hizmet veren tüm işletmelerin sezona hazır olduğunu belirtti.