İlçe Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, Şehit Murat AKALIN’ ın ailesini evinde ziyaret etti.Ziyaret programına İlçe Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, eşi Neslişah Seda AKPINAR Hanımefendi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Türkan AYDIN, İlçe Müftüsü Dr. Semih ACET Ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Görevlisi Şifa GÜMÜŞ katıldı.Şehit annesi Meryem AKALIN ve şehit babası Yaşar AKALIN ile yakından ilgilenen Kaymakam AKPINAR, şehidimizin ailesinin hatırını sormak ve ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için geldiklerini dile getirerek; hep birlikte iftar yaptılar.Atabey Kaymakamlığı