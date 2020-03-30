GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE!

Geçtiğimiz haftayı 336 lira seviyesinden kapatan gram altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yukarı yönlü seyirle başladı.



Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 lirayı gördü.

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi.





Corona virüse ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 lira civarında seyrediyor.



Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

Covid-19 salgınına bağlı dünya genelindeki tecritin sıkılaştırılması ve yatırımcıların uzun süreli belirsizlik için bekleyiş içine girmelerinden dolayı, dolar yeni haftaya yükselişle başladı ve yeniden 6,50 lira sınırına dayandı.



İstanbul serbest piyasada avro 7,1980 liradan haftaya başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1020 lira olmuştu.



