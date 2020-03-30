Korona virüs belirtileri nedir? Gün gün neler yaşanır?

Corona virüs belirtileri, ülkemizde vaka sayılarının artmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen online koronavirüs testi ile de kendinizi kontrol edebileceksiniz. Peki, korona virüsüne yakalanan bir kişi gün gün nasıl belirtiler gösterir? İşte coronavirüs son durum



Korona virüsü belirtileri hastaya bağlı olarak farklı seyirler gösterse de temelde ana belirtiler hemen hemen tüm hastalarda ortaya çıkıyor. Uzmanlar özellikle yüksek ateş ve kuru öksürük ile ilgili uyarılarda bulunurken hastalığın yayılmasını önlemek adına “evde kal” çağrılarını yineliyor.



Peki, korona virüsü gün gün nasıl seyrediyor? İşte son dakika koronavirüs haberleri ve virüsün belirtileri ile ilgili bazı detaylar…



KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÜN GÜN NELERDİR?



1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.



KORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Korona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirilerine göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür. Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.



NE ZAMAN HASTANEYE GİDİLMELİ?



Yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun bulaşma yolları ve mevsimsel griple birbirine çok benziyor. Ancak gripten ölüm oranı Covid-19’la karşılaştırıldığında (yüzde 0,05) daha düşüktür. Uzmanlar bunun sebebinin gribe karsı toplumda yüzyıllardır meydana gelen bağışıklık, grip tedavisinde etkili antiviral ilaçların kullanılması ve gripte akciğer tutulumunun daha az olmasına bağlıyorlar. Koronavirüs enfeksiyonunun da gripte olduğu gibi yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi şikâyetlerle başladığına işaret eden Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül “Panik yapmadan, bilimin ışığında, sağlık çalışanlarının fedakar çabası ve vatandaşın uyumu ile bu salgınla mücadele edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Ergönül, koronavirüs enfeksiyonunu mevsimsel gripten ayıran kriterin ateş, kuru öksürük, baş ağrısının giderek kötüleşmesi olduğunu ve bunun üzerine eklenen solunum sıkıntısının kişiyi hastaneye yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ergönül, hastaların mevsimle alakalı grip belirtileri gösterseler bile maske takmak ve şahsi tedbirlerini almak suretiyle sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğinin altını önemle çizdi.



SAĞLIK BAKANLIĞI 112'NİN TEŞHİS SORULARINI YENİLEDİ



Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüsün teşhisinde 112 Acil Servis ekipleri için vaka algoritması sorularını yeniledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin Twitter hesabından yaptığı “Covid-19 Muhtemel Vaka Tanımı” paylaşımda artık hasta ile karşılaşan 112 kontrol merkezi görevlileri tarafından yöneltilen iki soruya verilecek “evet” cevabının “muhtemel vaka” olarak kabul edileceğini duyurdu. Buna göre Sağlık Bakanlığının belirlediği ve başvuru durumunda 112 komuta kontrol merkezinin yönelteceği sorular şu şekilde:

¥ Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?

¥ Öksürüğünüz var mı?

¥ Ateşiniz veya ateş hikâyeniz var mı?

¥ Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi biri solunum yolu hastalığı sebebiyle hastaneye yattı mı? Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan Covid-19 hastalığı teşhisi konan birisi oldu mu?



HANGİ HASTANELERE BAŞVURABİLİRİM?



Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün hastanelere gönderdiği genelgeye göre özel ve devlet ayrımı yapmaksızın bütün hastaneler koronavirüs enfeksiyonu şüphesi bulunan hastaları kabul ediyor. Yazıda “Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Covid-19 teşhisi kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile bütün özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması mecburidir” deniliyor. Belirtilen hastanelere test için başvurulabiliyor.



ALO 184

Sağlık Bakanlığı hastaların şüpheli durumlarda hastaneye gitmeden bilgi alabilmeleri için ALO 184’ü oluşturdu. Yedi gün 24 saat hizmet veren Koronavirüs Danışma Hattı’nı arayan vatandaşlardan alınan bilgiler çağrı merkezi görevlisi tarafından sistemde görevlendirilmiş uzmanlarla paylaşılıyor. Uzmanlar arayanın hastalık şüphesi durumunda kişiyi bilgilendirerek sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.



ÖZELDE DE TEST ÜCRETSİZ



Sağlık Bakanlığının yayınladığı son yazı ile özel hastanelerin de koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaları kabul ettiğini söyleyen Erdem Hastaneleri İşletme Müdiresi Nesrin Topçu, özel hastanelerde sürecin nasıl işlediğini şöyle anlattı:

38-38,5’in üzerinde yüksek ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ile başvuran hastalarda önce kan değerlerine bakılıyor. Tomografisi çekiliyor. Bu değerlendirmelerde koronavirüs şüphesi ortaya çıkıyorsa İlçe Sağlık Müdürlüğünden sürüntü kiti isteniyor. Bu kitler elimizde mevcut değil. Talep üzerine veriyorlar. Hastadan aldığımız sürüntü İlçe Sağlık Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesindeki görevli arkadaşlar tarafından devletin belirlediği laboratuvarlara yönlendiriliyor. Bu arada hastayı izolasyon bölümüne alıyoruz. Hastanede belirli izolasyon bölgeleri tanımladık. Şu ana kadar pozitif vaka çıkmadı ama bundan sonra karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Test sonucu negatif çıkan vakaların tedavilerini düzenleyip, 14 günü evde geçirmeleri şartı ile evlerine gönderiyoruz. Şu anda testler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.



KORONAVİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüsü tedavisi henüz kesin olarak bilinmiyor. Doktorlar ve bilim insanları, farklı ilaçlar kullanarak kesin tedaviyi bulmaya çalışıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen ilacın tedavi sürecini 12 günden 4 güne indirdiğini belirtti. İlacın ne olduğunu söylemedi. Ancak daha önce corona virüsü tedavisinde kullanıldığı iddia edilen Favipiravir ilacı akıllara geldi. Korona virüsü tedavisi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.



KORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünden Nasıl Korunmalıdır? Sorusuna ise şu şekilde bir liste ile cevap vermiştir.

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

Özellikle el hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın gerekli olduğu,

Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

Eğer corona virüsüne yakalandıysanız, sağlıklı insanlarla mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kâğıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan özellikle kaçınmanın gerekli olduğunu,

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

Özellikle hasta kişilerin mümkünse kalabalık ortamlara girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun maske ile kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.





KORONA VİRÜS TESTİ ONLINE NASIL YAPILIR?

Koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanımına açıldı. Testi yaptırmak isteyen kişilerin, T.C. kimlik numaraları, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası bilgilerini girdikten sonra açılan sayfadaki sorulara eksiksiz bir şekilde cevap vermesi gerekiyor.



